30 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Cristiano Ronaldo'dan Juventus'a şok mesaj!

Corona virüsü salgını nedeniyle Madeira arasındaki villasına giden Ronaldo Juventu'a şok mesaj gönderdi. Yıldız futbolcu takım arkadaşı Paulo Dybala'nın 4. kez corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi ertelediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 21:47
ABONE OL
  • 1
  • 10
Cristiano Ronaldo'dan Juventus'a şok mesaj!

Corona virüsü nedeniyle İtalya'da liglere ara verilir verilmez Portekizli yıldız Ronaldo ülkesine dönmüştü.

  • 2
  • 10
Cristiano Ronaldo'dan Juventus'a şok mesaj!

50 gündür Madeira'daki villasında ailesiyle birlikte vakit geçiren Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

  • 3
  • 10
Cristiano Ronaldo'dan Juventus'a şok mesaj!

Daha önce İtalya'ya döneceği iddia edilen Ronaldo'nun bir süre daha Madeira arasında kalacağı iddia edildi.

  • 4
  • 10
Cristiano Ronaldo'dan Juventus'a şok mesaj!

DYBALA'YI BAHANE GÖSTERİYOR

21 Mart tarihinde kendisi ve kız arkadaşı Arjantinli şarkıcı Oriana Sabatini'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklanan Juventus'un yıldız futbolcusu Dybala, 1.5 aydır corona virüsü yenemiyor

  • 5
  • 10
Cristiano Ronaldo'dan Juventus'a şok mesaj!

4. kez teste giren Arjantinli futbolcunun, son testinin de bir kez daha pozitif çıkması moralleri bozdu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör