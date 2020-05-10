Çocuklarda görüldü! Corona virüsüyle bağlantılı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada milyonlarca kişiye bulaşmış ve yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Bilim insanları, gerekli aşının/ilacın bulunabilmesi için çalışmalarını sürdürürken, pandemi ABD'nin New York eyaletinde 5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olmuştu. Bu olay üzerine bakanlık da daha önceki vakaları da kapsayan bir inceleme başlatmıştı. İşte tüm detaylar...