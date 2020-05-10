10 Mayıs 2020, Pazar

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Çocuklarda görüldü! Corona virüsüyle bağlantılı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada milyonlarca kişiye bulaşmış ve yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Bilim insanları, gerekli aşının/ilacın bulunabilmesi için çalışmalarını sürdürürken, pandemi ABD'nin New York eyaletinde 5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olmuştu. Bu olay üzerine bakanlık da daha önceki vakaları da kapsayan bir inceleme başlatmıştı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 10:57
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Çocuklarda görüldü! Corona virüsüyle bağlantılı...

Corona virüsü salgınıyla mücadele ederken İngiltere, İtalya'nın da aralarında bulunduğu en az 6 ülkede çocuklarda bağışıklık sisteminde ciddi sorunlar tespit edilen ve yoğun bakımda tedavi gerektiren nadir bir hastalık tespit edilmişti.

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Çocuklarda görüldü! Corona virüsüyle bağlantılı...

"Vücutta birden fazla sistemi etkileyen inflamatuar rahatsızlık" olarak adlandırılan hastalığın Kovid-19 enfeksiyonuyla bağlantısı olduğu tahmin ediliyor. Hastalıkla ilgili araştırmalar sürerken ABD'nin New York kentinde 5 yaşındaki bir çocuğun öldüğü haberi geldi.

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Çocuklarda görüldü! Corona virüsüyle bağlantılı...

Çoğunlukla Covid-19 nedeniyle enfekte olan çocukları etkilediği düşünülen belirtileri toksik şok sendromu ve Kawasaki hastalığına benzeyen bu hastalık yüksek ateş, ishal, kusmaya neden oluyor, kalp fonksiyonlarını etkilediği ve damar iltihaplanmasına yol açıyor.

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Çocuklarda görüldü! Corona virüsüyle bağlantılı...

'EN AZ BİR ÖLÜM'
New York Valisi Andrew Cuomo,hastalık nedeniyle en az bir ölüm gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Şu anda araştırmalar sürüyor ancak bu hastalık nedeniyle başka ölümlerde gerçekleşmiş olabilir" dedi. Cuomo, 73 çocuğun pediatrik multisistem enflamatuar sendromu olarak adlandırılan hastalıktan etkilendiğini söyledi.

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Çocuklarda görüldü! Corona virüsüyle bağlantılı...

Cuomo, sağlık bakanlığının daha önce tespit edilen vakaları incelediğini ve korona virüsüyle ilişkilendirilen bu nadir hastalık nedeniyle daha önce gerçekleşen çocuk ölümlerinin araştırıldığını dile getirdi.

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