22 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Avni Yıldırım ve Amerikalı Dirrell basın toplantısında birbirine girdi

Boksör Avni Yıldırım, unvan maçına çıkacağı rakibi Anthony Dirrell ile düzenlenen basın toplantısında birbirine girdi.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 12:21
  • 1
  • 11
Avni Yıldırım ve Amerikalı Dirrell basın toplantısında birbirine girdi

Boksör Avni Yıldırım ile Amerikalı rakibi Dirrell, unvan maçı öncesi basın toplantısında bu sabaha karşı ABD'nin Minneapolis şehrinde yüz yüze geldi.

  • 2
  • 11
Avni Yıldırım ve Amerikalı Dirrell basın toplantısında birbirine girdi

Sakin başlayan ve Avni Yıldırım'ın, 'Kazanmak için geldik kazanacağız' diye başladığı toplantı dakikalar ilerledikçe iyice gerildi.

  • 3
  • 11
Avni Yıldırım ve Amerikalı Dirrell basın toplantısında birbirine girdi

Çok gergin anların yaşandığı yüzleşmede Anthony Dirrell, çeviride yapılan bir hatayı rezalet olarak niteledi ve olayı büyüttü. Avni Yıldırım da duruma müdahale edince Dirrell, bu kez Yıldırım'ın üzerine yürüdü.

  • 4
  • 11
Avni Yıldırım ve Amerikalı Dirrell basın toplantısında birbirine girdi

Avni Yıldırım: "Dirrell'i emekli edeceğim"

Basın toplantısında maç hakkında açıklamalarda bulunan Avni Yıldırım, "Hayalini kurduğumuz şampiyonluk için geldim ve şampiyonluğu alarak geri döneceğim. Dirrell eski şampiyon. Geleceğin şampiyonu değil. Dirrel'i emekli edeceğim" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 11
Avni Yıldırım ve Amerikalı Dirrell basın toplantısında birbirine girdi

Dirrell: "Avni'nin şansı yok"

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör