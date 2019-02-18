18 Şubat 2019, Pazartesi

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Almanya bunu konuşuyor! Ozan Kabak...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Ozan Kabak, Almanya'da gündem oldu. İşte Ozan Kabak için yapılan yorumlar...

Giriş Tarihi: 18.02.2019 15:43
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Almanya bunu konuşuyor! Ozan Kabak...

Stuttgarter Nachrichten Gazetesi, RB Leipzig'e 3-1 mağlup olan ev sahibi ekipteki futbolcuların performanslarını tek tek analiz etti.

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Almanya bunu konuşuyor! Ozan Kabak...

Gazete, en yüksek 1 ve en düşük 6 olmak üzere, 1'den 6'ya kadar futbolculara not verirken, Ozan Kabak'în notu olay oldu.

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Almanya bunu konuşuyor! Ozan Kabak...

Stuttgart yerel gazetesinin 'En yüksek notu (2) Ozan Kabak aldı' başlığıyla yayınladığı değerlendirmede şunlar söylendi:

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Almanya bunu konuşuyor! Ozan Kabak...

"Daha 18 yaşında olmasına karşın sahada bu kadar serinkanlı olması etkileyici. Kabak savunmada iyi pozisyon alıyor."

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Almanya bunu konuşuyor! Ozan Kabak...

"Güçlü bir görüntü çiziyor ve kısa mesafede hızlı bir oyuncu. İlk yarıda neredeyse bir gol de atıyordu. Ancak ikinci yarıda o da takım arkadaşları gibi inişe geçti."

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