17 Aralık 2020, Perşembe

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Edinason Cavani'ye şok ceza! O sözleri affedilmedi

Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Edinson Cavani'ye şok bir ceza verildi. Uruguaylı golcü, sosyal medya hesabından takipçisine verdiği yanıt yüzünden ceza aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:36
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Edinason Cavani'ye şok ceza! O sözleri affedilmedi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Edinson Cavani, sosyal medya hesabından yaptığı bir yorum nedeniyle 3 maçtan men cezası aldı.

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Edinason Cavani'ye şok ceza! O sözleri affedilmedi

Cavani, Instagram hesabında "Seni seviyorum Matador!" yorumu yapan bir takipçisine "Teşekkürler negrito" ifadesiyle cevap verince ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

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Edinason Cavani'ye şok ceza! O sözleri affedilmedi

Olayı inceleyen İngiltere Futbol Federasyonu, Uruguaylı oyuncuya 3 maçtan men cezası verdi.

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Edinason Cavani'ye şok ceza! O sözleri affedilmedi

Olayla ilgili yorumunu hemen sildiğini belirten Cavani, "İnsanların canını sıkmak en son isteyeceğim şeydir. Kullandığım kelimenin ne anlama gelebileceğini düşünmeden hareket ettim" ifadelerini kullandı.

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Edinason Cavani'ye şok ceza! O sözleri affedilmedi

Manchester United yönetimi ise resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada tüm oyuncularının ırkçılığa karşı olduğunu belirtirken, Cavani'nin olay hakkında bilgi aldıktan sonra özür dilediğini ve yorumunu sildiğini vurguladı.

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