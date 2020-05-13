Dünyanın konuştuğu doktordan flaş açıklama! "Halk ölüm ve acılarla..."

"HALK ÖLÜM VE ACILARLA TEKRAR YÜZLEŞEBİLİR"

Fauci, Kovid-19 aşısının bulunmasının ne kadar süreceğine yönelik bir soruya, bunun uzun bir zaman almayacağını ve beklenilenden daha kısa sürede bulunacağına inandığını ifade etti.