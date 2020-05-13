13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Dünyanın konuştuğu doktordan flaş açıklama! "Halk ölüm ve acılarla..."

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) dünyayı etkisi altına alarak milyonlarca kişiye bulaşmış ve yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olmuştu. Tüm dünyada bilim insanları pandemi için çare ararken, ABD'den flaş bir açıklama geldi. ABD'li doktorlardan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 11:07
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Dünyanın konuştuğu doktordan flaş açıklama! Halk ölüm ve acılarla...

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi de olan Fauci, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ve ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Doktor Brett Giroir, Senato Sağlık, Eğitim, İşgücü ve Emeklilik Komitesince düzenlenen oturumda soruları yanıtladı.

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Dünyanın konuştuğu doktordan flaş açıklama! Halk ölüm ve acılarla...

Bazı senatörlerin ülke genelinde yapılan test sayısının etkileyici ancak normale dönmek için yeterli olmadığını vurguladığı oturumun açılışında, içinde Cumhuriyetçiler'in de olduğu bazı senatörlerin ise Başkan Donald Trump yönetiminin salgınla mücadelesine yönelik eleştirilerde bulunması dikkati çekti.

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Dünyanın konuştuğu doktordan flaş açıklama! Halk ölüm ve acılarla...

Kovid-19 salgını konusunda Başkan Donald Trump ile herhangi bir tartışma yaşayıp yaşamadığı sorusuna cevap veren Fauci, şimdiye kadar herhangi bir tartışma yaşamadığını söyledi.

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Dünyanın konuştuğu doktordan flaş açıklama! Halk ölüm ve acılarla...

Fauci, Trump'ın, kendisi ve Görev Gücü'nün verdiği bilimsel delillere dayalı tavsiyelere saygı duyduğunu belirtti.

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Dünyanın konuştuğu doktordan flaş açıklama! Halk ölüm ve acılarla...

"HALK ÖLÜM VE ACILARLA TEKRAR YÜZLEŞEBİLİR"
Fauci, Kovid-19 aşısının bulunmasının ne kadar süreceğine yönelik bir soruya, bunun uzun bir zaman almayacağını ve beklenilenden daha kısa sürede bulunacağına inandığını ifade etti.

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