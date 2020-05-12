Corona virüsü ne zaman bitecek? İşte ülke ülke tahmini bitiş tarihi

Corona virüsü salgını tüm dünya can almaya devam ederken, corona virüsü salgınının ne zaman biteceği de merak ediliyor. Bilim insanları virüsü bitirebilmek adına tüm gayretleriyle çalışıyor. Alınan önlemler sonrası virüsün yayılımında yavaşlama kaydedilirken, Singapur Teknoloji Üniversitesi corona virüsü salgınının hangi ülkede hangi tarihte biteceğine dair tahminlerini yayınladı. İşte içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu ülke ülke corona virüsü salgınının bitiş tarihi beklentileri...