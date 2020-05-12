12 Mayıs 2020, Salı

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Corona virüsü ne zaman bitecek? İşte ülke ülke tahmini bitiş tarihi

Corona virüsü salgını tüm dünya can almaya devam ederken, corona virüsü salgınının ne zaman biteceği de merak ediliyor. Bilim insanları virüsü bitirebilmek adına tüm gayretleriyle çalışıyor. Alınan önlemler sonrası virüsün yayılımında yavaşlama kaydedilirken, Singapur Teknoloji Üniversitesi corona virüsü salgınının hangi ülkede hangi tarihte biteceğine dair tahminlerini yayınladı. İşte içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu ülke ülke corona virüsü salgınının bitiş tarihi beklentileri...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 18:32
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Corona virüsü ne zaman bitecek? İşte ülke ülke tahmini bitiş tarihi

Bitiş tarihleri her ülke için farklılık gösterirken, buradaki anahtar noktanın corona virüsün plato seviyesi, pik yaptığı tarihler ve muhtemel iyileşme süreleri göz önüne alındı. İşte Türkiye dahil ülke ülke corona virüsü bitiş tarihi beklentileri...

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Corona virüsü ne zaman bitecek? İşte ülke ülke tahmini bitiş tarihi

DÜNYA

Tahmini %100 Bitiş Tarihi: 5 Ocak 2021

An İtibariyle Aktif Vaka Sayısı: 4,178,156

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Corona virüsü ne zaman bitecek? İşte ülke ülke tahmini bitiş tarihi

ALMANYA

Tahmini %100 Bitiş Tarihi: 20 Ağustos 2020

An İtibariyle Aktif Vaka Sayısı: 172,576

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Corona virüsü ne zaman bitecek? İşte ülke ülke tahmini bitiş tarihi

FRANSA

Tahmini %100 Bitiş Tarihi: 25 Ağustos 2020

An İtibariyle Aktif Vaka Sayısı: 139,519

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Corona virüsü ne zaman bitecek? İşte ülke ülke tahmini bitiş tarihi

HOLLANDA

Tahmini %100 Bitiş Tarihi: 25 Ağustos 2020

An İtibariyle Aktif Vaka Sayısı: 42,984

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