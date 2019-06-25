25 Haziran 2019, Salı
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Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler!
Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesinde takımlar oyuncu transferlerine başladı. Gelecek sezon güçlü kadro kurmak isteyen ekipler, flaş transferlerle gündemi meşgul ediyor. İşte şu ana kadar biten transferler... (Liste transfer sezonu boyunca güncellenecektir)
Giriş Tarihi: 25.06.2019 21:24
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