29 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte dev kulüplerin yeni sezon formaları!

Avrupa liglerinde yeni sezon için hazırlıklarına başlarken kulüpler yeni sezonda giyecekleri formaları tanıtmaya başladı. Bazı kulüplerin ise forma tanıtımı yapmamalarına rağmen, formaları internete sızdı. İşte Avrupa'nın dev kulüplerinin 2019/2020 sezonu formaları...

Giriş Tarihi: 29.06.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 13:30
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İşte dev kulüplerin yeni sezon formaları!

ATLETICO MADRID

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İşte dev kulüplerin yeni sezon formaları!

ATLETICO MADRID

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İşte dev kulüplerin yeni sezon formaları!

ATLETICO MADRID

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İşte dev kulüplerin yeni sezon formaları!

ATLETICO MADRID

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İşte dev kulüplerin yeni sezon formaları!

BARCELONA

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