Arjantin - Fransa maçından kareler

FIBA Dünya Kupası yarı final ikini maçında Arjantin, Fransa'yı 80-66 mağlup ederek, finalde İspanya'nın rakibi oldu. Arjantin'de Luis Scola 28 sayı, 13 ribaund ve Gabriel Deck 13 sayı, Facundo Campazzo 12 sayı ile mücadele ederek galibiyetin mimarlarından oldu. Fransa'da ise Frank Ntilikina ve Evan Fornir 16'şar sayı ile takımına katkıda bulundu. İspanya ile Arjantin arasındaki final mücadelesi 15 Eylül'de Wukesong Sport Arena'da oynanacak.

Giriş Tarihi: 13.09.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 17:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





