19 Nisan 2020, Pazar

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Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü skandalları bitmiyor! Yine karantinayı deldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının ardından İtalya'dan ayrılarak ailesiyle birlikte satın aldığı adada karantinaya giden dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, ailesiyle birlikte bir skandala daha imza attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.04.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 13:13
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Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü skandalları bitmiyor! Yine karantinayı deldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durdurma noktasına getiren corona virüsü başta ABD, İtalya ve İspanya olmak üzere etkisini göstermeye devam ediyor.

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Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü skandalları bitmiyor! Yine karantinayı deldi

Dünya genelinde vaka sayısı 2.5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 155 binin üzerine çıktı.

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Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü skandalları bitmiyor! Yine karantinayı deldi

Covid-19 salgınının İtalya'da yayılmaya başlamasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terkederek Portekiz'e giden ve memleketi Madeira'da karantinaya giren Cristiano Ronaldo, bir skandala daha imza attı.

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Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü skandalları bitmiyor! Yine karantinayı deldi

Portekizli dünya yıldızı, ilk olarak sevgilisi Georgina Rodriguez ile Madeira'da çocuklarını gezdirmişti.

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Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü skandalları bitmiyor! Yine karantinayı deldi

Bu yürüyüş Portekiz'de büyük yankı uyandırmış ve bir siyasetçi "Hayvan, serseri" gibi ifadeler kullanılarak Ronaldo'nun şehirden gönderilmesi gerektiğini savunmuştu.

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