Corona virüsü (Covid-19) kıyafetle ve yiyecekle bulaşır mı? Rus biyolog açıkladı

(Covid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Çin'den sonra özellikle ABD, İspanya ve İtalya'da etkisini ağır hissettiren virüs, milyonlara bulaşmışken ölü sayısı da yüzbinleri geçmiş durumda. Tüm dünya salgına karşı teyakkuza geçmesine rağmen insanların kafasında hala soru işaretleri mevcut... Vatandaşlar 'Corona virüsü yiyeceklerden bulaşır mı?' ve 'Corona virüsü kıyafetlerden bulaşır mı?' şeklindeki sorulara cevap arıyor. Bu dikkat çekici sorulara Rus biyolog Vladimir Makarov cevap verdi. Peki, corona virüsü kıyafet ve yiyeceklerden bulaşır mı? İşte Rus biyologun cevabı...