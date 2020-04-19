19 Nisan 2020, Pazar

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Corona virüsü (Covid-19) kıyafetle ve yiyecekle bulaşır mı? Rus biyolog açıkladı

(Covid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Çin'den sonra özellikle ABD, İspanya ve İtalya'da etkisini ağır hissettiren virüs, milyonlara bulaşmışken ölü sayısı da yüzbinleri geçmiş durumda. Tüm dünya salgına karşı teyakkuza geçmesine rağmen insanların kafasında hala soru işaretleri mevcut... Vatandaşlar 'Corona virüsü yiyeceklerden bulaşır mı?' ve 'Corona virüsü kıyafetlerden bulaşır mı?' şeklindeki sorulara cevap arıyor. Bu dikkat çekici sorulara Rus biyolog Vladimir Makarov cevap verdi. Peki, corona virüsü kıyafet ve yiyeceklerden bulaşır mı? İşte Rus biyologun cevabı...

Giriş Tarihi: 19.04.2020 13:42
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Corona virüsü Covid-19 kıyafetle ve yiyecekle bulaşır mı? Rus biyolog açıkladı

Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını can almaya devam ediyor. Dünya üzerinde 2 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği salgın nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

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Corona virüsü Covid-19 kıyafetle ve yiyecekle bulaşır mı? Rus biyolog açıkladı

Virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde yaklaşık 161 bine yükselirken, iyileşen kişilerin sayısı ise 600 bini buldu.

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Corona virüsü Covid-19 kıyafetle ve yiyecekle bulaşır mı? Rus biyolog açıkladı

İnsanlar neredeyse tüm faaliyetlerin askıya alındığı bu dönemde kendilerini virüsten korumak için evlerinde sosyal izolasyona girdiler.

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Corona virüsü Covid-19 kıyafetle ve yiyecekle bulaşır mı? Rus biyolog açıkladı

İnternet kullanıcıları ise son dönemde, yiyecek ve kıyafetlerden corona virüsünün bulaşıp bulaşmadığını merak ediyor. Çoğu kişi, market alışverişi sonrası eve getirdiği ürünlerin yıkanabilir olanlarını sabunlu sudan geçiriyor.

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Corona virüsü Covid-19 kıyafetle ve yiyecekle bulaşır mı? Rus biyolog açıkladı

Bazı insanlar ise dışarıda giydikleri kıyafetleri eve geldiklerinde direkt olarak çamaşır makinesine atarak yüksek ısıda yıkıyorlar.

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