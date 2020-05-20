Müthiş iddia! Arda Turan ve Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşı mı oluyor?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada kulüpleri ekonomik anlamda kötü etkilemiş durumda... Bu kapsamda kulüpler bonservisi elinde olan veya maliyeti düşük isimlere yönelirken, Güney Amerika'dan müthiş bir iddia gündeme geldi. Arda Turan ve Zlatan Ibrahimovic yakın zamanda takım arkadaşı olabilir. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 17:10 ABONE OL