20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Müthiş iddia! Arda Turan ve Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşı mı oluyor?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada kulüpleri ekonomik anlamda kötü etkilemiş durumda... Bu kapsamda kulüpler bonservisi elinde olan veya maliyeti düşük isimlere yönelirken, Güney Amerika'dan müthiş bir iddia gündeme geldi. Arda Turan ve Zlatan Ibrahimovic yakın zamanda takım arkadaşı olabilir. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 17:10
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Müthiş iddia! Arda Turan ve Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşı mı oluyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs) futbol endüstrisini de durma noktasında getirmişti.

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Müthiş iddia! Arda Turan ve Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşı mı oluyor?

Yaşanan bu süreç içerisinde kulüpler herhangi bir gelir elde edemezken, giderleri yükselmiş ve ödeme planlarında sorunlar yaşamaya başlamıştı.

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Müthiş iddia! Arda Turan ve Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşı mı oluyor?

Corona virüsü (koronavirüsü) etkileri zamanla azalmaya ve Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke normalleşmeye gitse de, yaşanan mali kayıpların önüne geçilebilmesi kısa vadede zor gözüküyor.

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Müthiş iddia! Arda Turan ve Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşı mı oluyor?

Bu sebeple kulüpler, gelecek sezon için yatırımlarında bonvervissiz veya maliyeti düşük isimlere yöneliyor. Öte yandan çalışmalarını yürüten kulüplerden birinin de Arjantin devi Boca Juniors olduğu ifade edildi. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertlilerin, transfer için listesinde sürpriz isimler yer aldığı kaydedildi.

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Müthiş iddia! Arda Turan ve Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşı mı oluyor?

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Boca Juniors'un transfer listesini okuyucularıyla paylaşırken, Türkiye'den birçok futbolcuya yer verdi. Bu isimler arasında Fenerbahçeli 1 futbolcu da bulunurken, Beşiktaşlı eski yıldızın da dahil olduğu görüldü. İşte yapılan o liste...

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