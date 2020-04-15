15 Nisan 2020, Çarşamba
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Corona virüsü aşısına gönüllü olmuştu! Aşı işe yaradı mı kendisi açıkladı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken milyonlarca kişi de bu salgına yakalanmıştı. Çin'den sonra salgından en çok etkilenen ülkelerden olan ABD'de bir kadın, ilk kez üretilen corona virüsü aşısı için gönüllü olmuş ve aşıyı yaptırmıştı. Aşıyı yaptıran Jennifer Haller, süreç hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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