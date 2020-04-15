15 Nisan 2020, Çarşamba

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Corona virüsü aşısına gönüllü olmuştu! Aşı işe yaradı mı kendisi açıkladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken milyonlarca kişi de bu salgına yakalanmıştı. Çin'den sonra salgından en çok etkilenen ülkelerden olan ABD'de bir kadın, ilk kez üretilen corona virüsü aşısı için gönüllü olmuş ve aşıyı yaptırmıştı. Aşıyı yaptıran Jennifer Haller, süreç hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 11:46
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Corona virüsü aşısına gönüllü olmuştu! Aşı işe yaradı mı kendisi açıkladı

Corona virüsü salgınına karşı ABD'de geliştirilen aşının denendiği ilk sağlıklı insan olan 44 yaşındaki Amerikalı Jennifer Haller, bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

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Corona virüsü aşısına gönüllü olmuştu! Aşı işe yaradı mı kendisi açıkladı

İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan 2 çocuk annesi Haller, gönüllü olmaya karar verdikten sonra eşi ve akrabalarının bazı çekincelerini dile getirdiklerini belirterek, "Evet bir ton risk vardı, ama ben son derece pozitif bir insanım ve riskleri göz ardı etmek için elimden geleni yaptım" dedi.

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Corona virüsü aşısına gönüllü olmuştu! Aşı işe yaradı mı kendisi açıkladı

ÇOCUKLARI MUTLU
Haller, 13 yaşındaki kızı Ellison ve 16 yaşındaki oğlu Hayden'ın da kendisinin şöhretini harika bulduklarını söyledi. Jennifer Haller, aşı testi duyurusunu geçen ay bir Facebook mesajında görmüş.

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Corona virüsü aşısına gönüllü olmuştu! Aşı işe yaradı mı kendisi açıkladı

ABD'de evde karantina uyguladıklarında kendisini çaresiz hissettiğini söyleyen Haller, "Bu küresel pandemiyi durdurmak için yapabileceğim bir şey yoktu. Sonra bu fırsatı gördüm ve şöyle düşündüm:

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Corona virüsü aşısına gönüllü olmuştu! Aşı işe yaradı mı kendisi açıkladı

Belki de yapabileceğim bir şey vardır." Aşı testinden önce kendisinden 45 sayfalık olası riskleri anlatan metni okuyup imzalaması istenmiş.

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