04 Nisan 2020, Cumartesi

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Bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü hakkında anbean yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında son dakika bilgileri gelirken, bilim adamları gün geçtikçe tedavi için çözüm üretmeye daha da yaklaşıyor. Fakat uzmanlar corona virüsü hakkında kötü bir haber verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 16:29
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Bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü...

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınında ölü sayısının her geçen gün arttığı ABD'deki nörologlardan kritik açıklama geldi.

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Bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü...

Ülkedeki nörologların az sayıda corona virüs (Covid-19) hastasının beyninde ciddi bozukluklar tespit ettiğini açıkladı.

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Bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü...

Bu hastalarda corona virüse yakalandıktan sonra konuşma bozukluğu veya tepki azalması gözlemlendiği ifade edildi.

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Bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü...

ABD'de meydana gelen coronavirüs vakalarına ilişkin olarak 74 yaşındaki bir corona virüs hastasının konuşma kaybına uğradığını ve hastanın beyin taramaları sonrasında beynin bazı bölümlerinde anormal şişme ve hücre ölümü tespit edildiği belirtildi.

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Bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü...

Konuyla ilgili New York Time Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan nörolog Dr. Elissa Fory, 50 yaşlarında bir corona virüs hastasında benzer belirtilergözlemlediklerini ve nadir durumlarda beyinde hasar tespit ettiklerini ifade etti.

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