Bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü hakkında anbean yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında son dakika bilgileri gelirken, bilim adamları gün geçtikçe tedavi için çözüm üretmeye daha da yaklaşıyor. Fakat uzmanlar corona virüsü hakkında kötü bir haber verdi. İşte detaylar...