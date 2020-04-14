14 Nisan 2020, Salı

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Corona virüsü aşısı için müjde! Türk profesör...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar "Corona virüsü aşısı bulundu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Corona virüsü için aşı çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken, Türk profesör müjdeli haberi verdi. Son dakika corona virüsü haberleri...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 15:31
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Corona virüsü aşısı için müjde! Türk profesör...

ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, izole edilen SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki (~ 30 kilobaz) genomunun yeni nesil dizileme sistemiyle (Illumina NextSeq 550) dizilenerek gen haritasını elde ettiklerini açıkladı.

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Corona virüsü aşısı için müjde! Türk profesör...

Özdarendeli ayrıca, dünyadaki SARS-CoV-2 virüsü gen dizilimlerinin paylaşıldığı GISAID platformunda EPI_ISL_424366 kodu ile yayınladıklarını ve gen veri bankası olan GenBank'a elde ettikleri tüm virüs genomunun #2333526 numarasıyla da kayıt edildiğini belirtti.

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Corona virüsü aşısı için müjde! Türk profesör...

'6 MUTASYON BELİRLENDİ'

Yapılan analizlere değinen Özdarendeli, "Yapılan soy ağacı analizleri sonucunda, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yatan bir hastadan izole edilen virüsün genetik olarak Avustralya, Kanada, İngiltere ve Kuveyt'ten bildirilen virüs suşlarına yakın olduğu ortaya çıkarılmıştır.

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Corona virüsü aşısı için müjde! Türk profesör...

Çin'de ilk olarak izole edilen Vuhan suşuyla karşılaştırıldığında ise toplam 6 mutasyon belirlenmiştir. Ayrıca, ERAGEM'de yapılan çalışmalar kapsamında izole edilen virüsün gen diziliminde GISAID platformunda 13 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yayınlanan 3592 adet SARS-CoV-2 virüsü gen dizilimlerinde bulunmayan bir mutasyon tespit edilmiştir.

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Corona virüsü aşısı için müjde! Türk profesör...

Aynı mutasyonun Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı tarafından GISAID platformunda paylaşılan gen diziliminde de mevcut olduğu görülmüştür.

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