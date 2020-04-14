14 Nisan 2020, Salı
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Corona virüsü aşısı için müjde! Türk profesör...
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar "Corona virüsü aşısı bulundu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Corona virüsü için aşı çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken, Türk profesör müjdeli haberi verdi. Son dakika corona virüsü haberleri...
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