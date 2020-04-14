14 Nisan 2020, Salı
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Avrupa'da 4 ülke corona virüsü önlemlerini gevşetiyor! Okul, mağazalar ve kafeler açılacak...
Son dakika haberine göre; Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, dünyayı kasıp kavuran salgına 4 Avrupa ülkesi önlem gevşetme yöntemine başvurmaya karar verdi., 4 ülke karantinaları kaldırmak için kolları sıvadı. Çekya, Avusturya, Norveç ve Danimarka'nın karantina kaldırma hamlesine DSÖ'den tepki geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Hans Kluge ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sınırlamaları kaldırmanın zamanı henüz gelmedi" dedi.
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