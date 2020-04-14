Avrupa'da 4 ülke corona virüsü önlemlerini gevşetiyor! Okul, mağazalar, ve kafeler açılacak...

Çekya, Avusturya, Norveç ve Danimarka, dünyada 116 binin üstünde insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü sınırlamalarını kaldırmaya başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Hans Kluge ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sınırlamaları kaldırmanın zamanı henüz gelmedi" dedi.

DANİMARKA'DA SINIRLAMALAR KALKIYOR

Danimarka Hükümeti, vakaların istikrarlı bir seyir izlemesi nedeniyle 15 Nisan'da okulların ve anaokullarının açılacağını açıkladı. Buna rağmen ülkede birçok sınırlama devam edecek.