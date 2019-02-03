03 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Avrupa bu listeyi konuşuyor! Ozan Kabak da yer aldı...

2018-2019 devre arası transfer döneminde Avrupa'da birbirinden pahalı transferler gerçekleşti. 11 milyon Euro'ya Suttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak'ta bu listede yer aldı. İşte Avrupa'nın konuştuğu o liste...

Giriş Tarihi: 03.02.2019 11:20
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Avrupa bu listeyi konuşuyor! Ozan Kabak da yer aldı...

Christian Pulisic

Dortmund > Chelsea = 64 milyon Euro

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Avrupa bu listeyi konuşuyor! Ozan Kabak da yer aldı...

Paredes

Zenit > PSG = 45 milyon Euro

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Avrupa bu listeyi konuşuyor! Ozan Kabak da yer aldı...

Lucas Paqueta

Flamengo > Milan = 35 milyon Euro

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Avrupa bu listeyi konuşuyor! Ozan Kabak da yer aldı...

Piatek

Genoa > Milan = 35 milyon Euro

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Avrupa bu listeyi konuşuyor! Ozan Kabak da yer aldı...

Miguel Almirón

Atlanta > Newcastle United = 24 milyon Euro

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