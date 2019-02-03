Avrupa bu listeyi konuşuyor! Ozan Kabak da yer aldı...

2018-2019 devre arası transfer döneminde Avrupa'da birbirinden pahalı transferler gerçekleşti. 11 milyon Euro'ya Suttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak'ta bu listede yer aldı. İşte Avrupa'nın konuştuğu o liste...

Giriş Tarihi: 03.02.2019 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





