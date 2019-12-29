Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Sabri Sarıoğlu ve Messi...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 855. yeni bölümüyle yine ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun içinde bulunduğu soru damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ballon d'or sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...