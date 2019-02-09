09 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Alt sıralardaki mücadeleyi yakından ilgilendiren maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Rizespor 22, Antalyaspor 29 puana yükseldi.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 18:54
  • 1
  • 32
Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçından kareler
  • 2
  • 32
Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçından kareler
  • 3
  • 32
Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçından kareler
  • 4
  • 32
Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçından kareler
  • 5
  • 32
Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçından kareler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör