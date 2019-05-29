29 Mayıs 2019, Çarşamba

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Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu!

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaşmasından sonra yeni teknik direktör ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Turuncu-lacivertliler, ligde 8 puan öndeyken Galatasaray'a geçilip sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.

Giriş Tarihi: 29.05.2019 20:02
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Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 8 puan öndeyken şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Başakşehir'de taşlar yerinden oynamaya başladı.

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Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu!

Son iki sezona çok iyi başlayıp sonunu getiremeyen Başakşehir'de yeni sezon öncesi büyük değişimler yaşanıyor.

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Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu!

Önceliklle uzun süredir takımı çalıştıran Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyor.

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Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu!

Takımdaki oyunculara gelen teklifleri de değerlendirme kararı alan Başakşehir yönetimi yeni teknik direktör ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

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Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu!

Çaykur Rizespor ile sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Okan Buruk, Medipol Başakşehir ile görüşme halinde.

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