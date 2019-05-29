29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu!
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaşmasından sonra yeni teknik direktör ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Turuncu-lacivertliler, ligde 8 puan öndeyken Galatasaray'a geçilip sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.
Giriş Tarihi: 29.05.2019 20:02
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