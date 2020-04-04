04 Nisan 2020, Cumartesi

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Arda Turan en iyi 11'ini belirledi! Türkiye'den 2 isim...

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Medipol Başakşehir formaları giyen Arda Turan beraber oynadığı oyunculardan kurulu en iyi 11'ini belirledi. Arda Turan'ın oluşturduğu kadroda Türkiye'den 2 isim yer aldı...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 21:31 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 22:45
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Arda Turan en iyi 11'ini belirledi! Türkiye'den 2 isim...

Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan, profesyonel futbol kariyerinde beraber oynadığı en iyi 11'i açıkladı.

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Arda Turan en iyi 11'ini belirledi! Türkiye'den 2 isim...

Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir gibi büyük takımlarda forma giyen mili yıldız Türkiye'den 2 ismi kadrosuna aldı. İşte Arda Turan'ın en iyi 11'i...

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Arda Turan en iyi 11'ini belirledi! Türkiye'den 2 isim...

Courtois

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Arda Turan en iyi 11'ini belirledi! Türkiye'den 2 isim...

Dani Alves

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Arda Turan en iyi 11'ini belirledi! Türkiye'den 2 isim...

Pique

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