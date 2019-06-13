Başakşehir'de Edin Visca gemileri yaktı! Fenerbahçe...

Transfer sezonunda adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Edin Visca gemileri yaktı. Yıldız isim takımdan ayrılmak istediğini yeni sezonda yeni sayfa açmak istediğini yönetime iletti. Boşnak yıldız yakın çevresine isyan etti. ''Burada yapabileceğim her şeyi yaptım. Teklifler çok ciddi. Ne olursa olsun ayrılmak istiyorum...''