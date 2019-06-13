13 Haziran 2019, Perşembe

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Başakşehir'de Edin Visca gemileri yaktı! Fenerbahçe...

Transfer sezonunda adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Edin Visca gemileri yaktı. Yıldız isim takımdan ayrılmak istediğini yeni sezonda yeni sayfa açmak istediğini yönetime iletti. Boşnak yıldız yakın çevresine isyan etti. ''Burada yapabileceğim her şeyi yaptım. Teklifler çok ciddi. Ne olursa olsun ayrılmak istiyorum...''

Giriş Tarihi: 13.06.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 09:41
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Başakşehir'de Edin Visca gemileri yaktı! Fenerbahçe...

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Boşnak yıldızı satmayacaklarını açıkladı, bu haber Edin Visca cephesinde deprem etkisi yarattı...

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Başakşehir'de Edin Visca gemileri yaktı! Fenerbahçe...

Yönetime yeni bir sayfa açmak istediğini ileten Visca, yakın çevresine isyan etti.

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Başakşehir'de Edin Visca gemileri yaktı! Fenerbahçe...

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Edin Visca konusunda Göksel Gümüşdağ net konuşmuş, oyuncunun takımda kalacağını açıklamıştı.

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Başakşehir'de Edin Visca gemileri yaktı! Fenerbahçe...

Ancak Başakşehir Başkanı'nın bu sözlerine rağmen Boşnak yıldız gemileri yakmış durumda.

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Başakşehir'de Edin Visca gemileri yaktı! Fenerbahçe...

Şu anda milli takım kampında bulunan Visca, en kısa zamanda yönetimle masaya oturacak.

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