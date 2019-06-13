13 Haziran 2019, Perşembe
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Başakşehir'de Edin Visca gemileri yaktı! Fenerbahçe...
Transfer sezonunda adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Edin Visca gemileri yaktı. Yıldız isim takımdan ayrılmak istediğini yeni sezonda yeni sayfa açmak istediğini yönetime iletti. Boşnak yıldız yakın çevresine isyan etti. ''Burada yapabileceğim her şeyi yaptım. Teklifler çok ciddi. Ne olursa olsun ayrılmak istiyorum...''
Giriş Tarihi: 13.06.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 09:41
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