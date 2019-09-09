09 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Başakşehir Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etti

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Olimpiakos'tan kadrosuna kattığı Manuel Da Costa'yı ocak ayında Al Ittihad kulübüne 4.5 milyon Euro karşılığında satmıştı. Transferin gerçekleşmesinin ardından İstanbul kulübü oyuncunun taksitlerinin ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 22:15
  • 1
  • 14
Başakşehir Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etti

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad, Medipol Başakşehir'de forma giyen Faslı stoper Da Costa'yı sezon sonu renklerine bağladı.

  • 2
  • 14
Başakşehir Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etti

Arap temsilcisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deneyimli savunma oyuncusunu kadrosuna dahil ettiğini açıklamış, Al Ittihad formasını giydiği fotoğraflar paylaşılmıştı.

  • 3
  • 14
Başakşehir Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etti

32 yaşındaki defans oyuncusunun Arap ekibine 4 buçuk milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

  • 4
  • 14
Başakşehir Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etti

Ancak bu transferde iki kulüp arasında pürüzler yaşandığı öğrenildi.

  • 5
  • 14
Başakşehir Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etti

Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, Da Costa'nın bonservis taksitlerinin ödenmediği gerekçesiyle Al Ittihad kulübünü FIFA'ya şikayet etti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör