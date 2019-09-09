09 Eylül 2019, Pazartesi
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Başakşehir Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etti
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Olimpiakos'tan kadrosuna kattığı Manuel Da Costa'yı ocak ayında Al Ittihad kulübüne 4.5 milyon Euro karşılığında satmıştı. Transferin gerçekleşmesinin ardından İstanbul kulübü oyuncunun taksitlerinin ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.09.2019 22:15
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