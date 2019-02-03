03 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Akhisarspor - Başakşehir maçından kareler

Süper Lig'in 20. haftasında Akhisarspor ile Başakşehir Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaştı. Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup ederek en yakın rakibi Galatasaray'la olan puan farkını 8'e çıkardı.

Giriş Tarihi: 03.02.2019 18:43
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Akhisarspor - Başakşehir maçından kareler
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Akhisarspor - Başakşehir maçından kareler
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Akhisarspor - Başakşehir maçından kareler
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Akhisarspor - Başakşehir maçından kareler
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Akhisarspor - Başakşehir maçından kareler
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