Akhisarspor - Başakşehir maçından kareler

Süper Lig'in 20. haftasında Akhisarspor ile Başakşehir Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaştı. Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup ederek en yakın rakibi Galatasaray'la olan puan farkını 8'e çıkardı.