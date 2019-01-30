Arda - Berkay davasında şok ifadeler ortaya çıktı! Aylık kazançları şaşırttı...

BERKAY'IN AYLIK KAZANCI BİN LİRAYMIŞ

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Arda Turan, aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu söylerken, şarkıcı olduğunu belirten Berkay Şahin ise bin lira aylık geliri olduğunu ifade etti.