30 Ocak 2019, Çarşamba
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Arda - Berkay davasında şok ifadeler ortaya çıktı! Aylık kazançları şaşırttı...
Arda Turan ile Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı. Duruşmada Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Mahkeme Turan'ın talebini reddetti. Arda'yla Berkay'ın ifadeleri ise bomba cinsten...
Giriş Tarihi: 30.01.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 12:46
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