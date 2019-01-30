30 Ocak 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri
Ocak ayı ara transfer döneminde eksiklerini belirleyen takımlar çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı gelen teklifi kabul etti ve imzayı atıp yeni takımının yolunu tuttu. İşte 2018 - 2019 sezonu ara transfer döneminde Türkiye ve dünyada biten önemli transferler... (Galeri sürekli güncellenecektir...)
Giriş Tarihi: 30.01.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 17:04
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