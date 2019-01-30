30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Ocak ayı ara transfer döneminde eksiklerini belirleyen takımlar çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı gelen teklifi kabul etti ve imzayı atıp yeni takımının yolunu tuttu. İşte 2018 - 2019 sezonu ara transfer döneminde Türkiye ve dünyada biten önemli transferler... (Galeri sürekli güncellenecektir...)

Giriş Tarihi: 30.01.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 17:04
  • 1
  • 215
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Cemali Sertel

Eskişehirspor > Başakşehir

  • 2
  • 215
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Ante Kulusic

Sheriff > Ankaragücü

  • 3
  • 215
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Sandro Wagner

Bayern Münih > TJ Teda

  • 4
  • 215
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Amilton

Desportivo Aves > Antalyaspor

  • 5
  • 215
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi biten transferleri

Abdul Rahman Baba

Chelsea > Reims (Kiralık)

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