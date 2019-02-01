01 Şubat 2019, Cuma
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394 kişiye 'bahis ve şans oyunları' operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul'da olmak üzere 40 ilde, 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Giriş Tarihi: 01.02.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 11:34
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