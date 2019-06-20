20 Haziran 2019, Perşembe
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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Süper Lig sorusu!
atv kanalında ekranlara gelen fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster yine çok konuşuldu. Murat Yıldırım'ın sunumuyla seyirci karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Süper Lig sorusu geceye damga vurdu. İşte Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölüm soru ve cevapları…
Giriş Tarihi: 20.06.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 19:40
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