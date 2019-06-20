20 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Süper Lig sorusu!

atv kanalında ekranlara gelen fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster yine çok konuşuldu. Murat Yıldırım'ın sunumuyla seyirci karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Süper Lig sorusu geceye damga vurdu. İşte Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölüm soru ve cevapları…

Giriş Tarihi: 20.06.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 19:40
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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Süper Lig sorusu!

Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 831. yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Murat Yıldırım'un sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüne Süper Lig sorusu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cavapları...

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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Süper Lig sorusu!
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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Süper Lig sorusu!
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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Süper Lig sorusu!
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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Süper Lig sorusu!
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