Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Süper Lig sorusu!

Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 831. yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Murat Yıldırım'un sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüne Süper Lig sorusu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cavapları...