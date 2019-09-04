04 Eylül 2019, Çarşamba
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Amerika - Türkiye maçı dünya basınında! İşte manşetler...
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, tarihinde ilk kez ABD'yi yenme fırsatına çok yaklaştı. Özellikle 4. periyotta peş peşe kazanılan sayılarla öne geçen Türkiye, son çeyrekte uzun süre önde götürdüğü mücadelenin son saniyelerinde kazandığı faul atışlarını potadan geçiremeyince maçı 93-92 kaybetti. Amerikan basını maça geniş yer ayırırken The Washington Post, yenilgiden kıl payı kurtulduklarını yazdı. İşte o manşetler;
Giriş Tarihi: 04.09.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 11:09
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