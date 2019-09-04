04 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Amerika - Türkiye maçı dünya basınında! İşte manşetler...

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, tarihinde ilk kez ABD'yi yenme fırsatına çok yaklaştı. Özellikle 4. periyotta peş peşe kazanılan sayılarla öne geçen Türkiye, son çeyrekte uzun süre önde götürdüğü mücadelenin son saniyelerinde kazandığı faul atışlarını potadan geçiremeyince maçı 93-92 kaybetti. Amerikan basını maça geniş yer ayırırken The Washington Post, yenilgiden kıl payı kurtulduklarını yazdı. İşte o manşetler;

Giriş Tarihi: 04.09.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 11:09
  • 1
  • 16
Amerika - Türkiye maçı dünya basınında! İşte manşetler...

Uluslararası müsabakalarda 55 maçtır yenilmeyen ve Dünya Kupası'nda da 21 maç üst üste kazanan ABD takımı, Türkiye karşısında hiç beklemediği kadar zorlandı.

  • 2
  • 16
Amerika - Türkiye maçı dünya basınında! İşte manşetler...

Başlarında yaşayan efsane Gregg Popovich önderliğinde, süperstarlardan çok, genç ve yeni bir takımla şampiyonaya katılan ABD takımı, Türkiye galibiyetini, alelade bir galibiyet olarak değil, büyük bir tecrübe ve kazanım olarak görüyor.

  • 3
  • 16
Amerika - Türkiye maçı dünya basınında! İşte manşetler...

Takımın saha içindeki lideri ve starı Kemba Walker, zorlu Türkiye mücadelesini bu deyimi doğrularcasına şöyle değerlendirdi: "Galibiyet bizi çok sevindirdi. İnanılmaz bir maç oldu."

  • 4
  • 16
Amerika - Türkiye maçı dünya basınında! İşte manşetler...

"Bunun anlamı bizim için çok büyük. Aynı zamanda almamız gereken bir çok ders çıkardık. Genç oyunculardan kurulu yeni bir takımız. Hala öğrenme aşamasındayız. Bu galibiyet bizim bir seviye daha atlamamıza yardımcı olacak."

  • 5
  • 16
Amerika - Türkiye maçı dünya basınında! İşte manşetler...

ESPN'de, ABD takımının beklenenden daha güç duruma düştüğü vurgulandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör