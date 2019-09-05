05 Eylül 2019, Perşembe
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Süper Lig'de yayın gelirleri belli oldu! Kim ne kadar kazanacak?
Süper Lig'de yayıncı kuruluşla yaşanan bir takım anlaşmazlıkların sona ermesinin ardından kulüplerin yayın hakkından elde edeceği gelirler belli oldu. Özellikle dört büyük kulübü yakından ilgilendiren gelişme sonrası Süper Lig devleri arasında ek gelir kulüpler de açıklandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.09.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 13:04
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