05 Eylül 2019, Perşembe

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Süper Lig'de yayın gelirleri belli oldu! Kim ne kadar kazanacak?

Süper Lig'de yayıncı kuruluşla yaşanan bir takım anlaşmazlıkların sona ermesinin ardından kulüplerin yayın hakkından elde edeceği gelirler belli oldu. Özellikle dört büyük kulübü yakından ilgilendiren gelişme sonrası Süper Lig devleri arasında ek gelir kulüpler de açıklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 13:04
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İşte Süper Lig'de yayın gelirleri belli oldu! Kim ne kadar kazanacak?

Geçtiğimiz aylarda Süper Lig ekipleri ile yayıncı kuruluş BeIN Sports arasında "kur" tartışmaları alevlenmişti.

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İşte Süper Lig'de yayın gelirleri belli oldu! Kim ne kadar kazanacak?

Yayıncı kuruluş maç yayınları bedelinin sabit kurdan ödenmesi ve düşürülmesi talebinde bulunmuş ancak Süper Lig ekipleri bu teklifi reddetmişti.

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İşte Süper Lig'de yayın gelirleri belli oldu! Kim ne kadar kazanacak?

Süper Lig yayınları yola BeIN Sports ile devam edecek mi soruları akılları kurcalarken araya TFF'nin girmesiyle uzlaşma sağlandı ve yayın hakkı bedelinin 5.80 TL sabit kurdan yapılmasına karar verildi.

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İşte Süper Lig'de yayın gelirleri belli oldu! Kim ne kadar kazanacak?

Böylelikle 18 kulübe toplamda 2 milyar TL dağıtılacak.

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İşte Süper Lig'de yayın gelirleri belli oldu! Kim ne kadar kazanacak?

HANGİ KULÜP NE KADAR PARA KAZANACAK?

2019/20 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ekip maksimum 230 milyon TL yayın geliri elde edecek. Tüm Süper Lig ekiplerine katılım payı olarak 37.8 milyon TL dağıtılacak.

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