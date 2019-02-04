2019 Super Bowla damga vuran olaylar!

04 Şubat 2019, Pazartesi
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2019 Super Bowl'a damga vuran olaylar!
Amerikan futbolu ligi NFL'in şampiyonluk maçı olan Super Bowl'da 2019 yılında New England Patriots ve Los Angeles Rams karşı karşıya geldi. TSİ ile 02:30'da oynanan 53. Super Bowl, ülkemizden de büyük bir ilgi ile takip edildi. ABD'nin Atlanta kentinde oynanan 2019 Super Bowl'a her yıl olduğu gibi bu senede enteresan ve çarpıcı görüntüler damga vurdu.
Giriş Tarihi: 04.02.2019 19:55
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