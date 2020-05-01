Ahmet Çakar: Maçlar şifresiz yayınlansın!

SORU: Futbol haziran ayında geri döner mi? Dönmeli mi?

Futbol başlamalı çünkü kulüpler batmak üzere. Eksi bakiyelerini, maddi açıklarını bir nebze olsun kapatabilirler ve az da olsa nefes alabilirler. Bir diğer gerekçe ise sosyal yönden... Ülke olarak bazı istisnalar dışında izolasyona, sokağa çıkma kısıtlamalarına, sosyal mesafe uygulamalarına riayet ediyoruz. Üstelik koskoca Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, İspanya'nın patladığı, rezil olduğu, kepaze olduğu bu salgında devlet olarak çok ama çok başarılı işler yaptık. Ama genç bir nüfusumuz var ve bu nüfus için en önemli sosyal eğlence kaynağı da galiba futbol. Futbolun bir an önce başlaması sosyal mutluluk, eğlence açısından önemli. Stres ve depresyondan kurtulmanın da en etkili çaresi. Çünkü bu ülkede fabrikalar çalışıyor, özel sektör çalışıyor, belli sayı azaltmalarıyla devlet daireleri çalışıyor. Futbol neden oynanmasın!