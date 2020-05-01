Son dakika: Corona virüsü bağlantılı çocuk sendromu görüldü! 6 ülkede...

Son dakika corona virüsü gelişmesi... Aralarında İngiltere, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde görülen yeni bir sendromun, yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile bağlantılı olduğu İngiltere tarafından doğrulandı. Yeni sendromun çocuklarda kalp ve damarları etkilediği belirtilirken, sağlık çalışanlarına acil koduyla uyarı yapıldı. Corona virüsüne bağlı olarak çocuklarda kalp rahatsızlığı ve iltihaplanma vakaları, İngiltere'nin ardından Fransa'da da görüşmüştü. Yeni ortaya çıkan bu sendromun toplam 6 ülkede görüldüğü ve 100'den fazla vaka olduğu belirlendi. İşte Covid-19 ile bağlantılı yeni sendromun son dakika detayları...

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 07:50 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 08:53 ABONE OL