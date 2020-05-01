01 Mayıs 2020, Cuma

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Son dakika: Corona virüsü bağlantılı çocuk sendromu görüldü! 6 ülkede...

Son dakika corona virüsü gelişmesi... Aralarında İngiltere, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde görülen yeni bir sendromun, yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile bağlantılı olduğu İngiltere tarafından doğrulandı. Yeni sendromun çocuklarda kalp ve damarları etkilediği belirtilirken, sağlık çalışanlarına acil koduyla uyarı yapıldı. Corona virüsüne bağlı olarak çocuklarda kalp rahatsızlığı ve iltihaplanma vakaları, İngiltere'nin ardından Fransa'da da görüşmüştü. Yeni ortaya çıkan bu sendromun toplam 6 ülkede görüldüğü ve 100'den fazla vaka olduğu belirlendi. İşte Covid-19 ile bağlantılı yeni sendromun son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 07:50 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 08:53
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Son dakika: Corona virüsü bağlantılı çocuk sendromu görüldü! 6 ülkede...
İNGİLTERE'DEKİ ŞOK ATLATILMADAN 6 ÜLKEYE SIÇRADI
Kawasaki hastalığına benzeyen belirtiler gösteren yeni sendromda, şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100'e yaklaştı. Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve aralarından İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) bağlı olmasından endişe ediliyor.
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Son dakika: Corona virüsü bağlantılı çocuk sendromu görüldü! 6 ülkede...
ATEŞ, TANSİYON, KIZARIKLIK BELİRTİLERİ
Varlığı, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) doktorlara yolladığı bilgi notuyla kamuoyuna yansıyan sendrom, çocuklarda kendisini yüksek ateş, düşük tansiyon, kızarıklık ve solunum güçlüğü gibi belirtilerle gösteriyor.
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Son dakika: Corona virüsü bağlantılı çocuk sendromu görüldü! 6 ülkede...
KALP VE DAMARLARI ETKİLİYOR
Kalbi ve damarları etkileyen sendrom, benzer belirtilerle bilinen Kawasaki hastalığına benzetilirken, hastaların bir kısmında corona virüs tespit edilmesi, yeni sendromun mevcut salgınla bağlantılı olabileceği kuşkusunu beraberinde getirdi.
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Son dakika: Corona virüsü bağlantılı çocuk sendromu görüldü! 6 ülkede...
TOPLAM VAKA 100'E YAKLAŞTI
NHS verilerine göre vakalar, "sitokin fırtınası" olarak bilinen, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisiyle ortaya çıkan sendroma benzer özellikler de gösteriyor. Çoğu durumda virüsün kendisinden ziyade, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi, hayati tehlike teşkil ediyor.
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Son dakika: Corona virüsü bağlantılı çocuk sendromu görüldü! 6 ülkede...
HENÜZ HAYATINI KAYBEDEN YOK
Sendrom, İngiltere'de şu ana kadar 19 çocukta tespit edilirken, hayatını kaybeden çocuk bulunmuyor.
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