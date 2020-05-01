01 Mayıs 2020, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika: Corona virüsü bağlantılı çocuk sendromu görüldü! 6 ülkede...
Son dakika corona virüsü gelişmesi... Aralarında İngiltere, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde görülen yeni bir sendromun, yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile bağlantılı olduğu İngiltere tarafından doğrulandı. Yeni sendromun çocuklarda kalp ve damarları etkilediği belirtilirken, sağlık çalışanlarına acil koduyla uyarı yapıldı. Corona virüsüne bağlı olarak çocuklarda kalp rahatsızlığı ve iltihaplanma vakaları, İngiltere'nin ardından Fransa'da da görüşmüştü. Yeni ortaya çıkan bu sendromun toplam 6 ülkede görüldüğü ve 100'den fazla vaka olduğu belirlendi. İşte Covid-19 ile bağlantılı yeni sendromun son dakika detayları...
- 1
- 169
- 2
- 169
- 3
- 169
- 4
- 169
- 5
- 169
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...