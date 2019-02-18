18 Şubat 2019, Pazartesi

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Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! "Çok zor..."

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, 1-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 23:00
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Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! Çok zor...

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

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Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! Çok zor...

Maçlara iyi hazırlandıklarını söyleyen Arda, "Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Tüm etkenlere karşı iyi oynayıp, sisteme bağlı kalıp kazanıyoruz, kazanmaya devam ediyoruz. Zorlu bir 2-3 ay var önümüzde ama ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum, çünkü iyi oynuyoruz." dedi.

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Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! Çok zor...

Sözlerine "Bugün sahada ekstra bir fair-play örneği vardı." diyerek devam eden tecrübeli futbolcu şöyle konuştu;

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Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! Çok zor...

"Zaten olması gereken de bu. Biz de yavaş yavaş olgunlaşıyoruz artık. Sonuçta yüksek adrenalinle bazı hatalarımız da oluyor ama saha içinde kalmaya, hakem arkadaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışıyorum."

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Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! Çok zor...

Sakatlığını atlattığını söyleyen Arda, şu ifadeleri kullandı:

"Artık yavaş yavaş hazırım diyebilirim. Bel sakatlığı riskli bir sakatlıktı benim için.

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