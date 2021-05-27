27 Mayıs 2021, Perşembe

A SPOR GALERİ

Altay'ın zaferi sonrası Mustafa Denizli'nin duygusal anları...

TFF 1. Lig play off finalinde Altınordu'yu Marco Paixao'nun son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup eden Altay, 2002/03 sezonunda düştüğü Süper Lig'e 18 yıl sonra geri döndü. Maç sonrası kutlamalar sırasında Altaylı futbolcular teknik direktör Mustafa Denizli'yi omuzlarında taşırken deneyimli teknik adamın yaşadığı duygusal anlar kameralara yansıdı. İşte kutlamalardan o çok özel anlar...

Giriş Tarihi: 27.05.2021 01:08 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 01:11
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