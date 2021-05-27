Altay'ın zaferi sonrası Mustafa Denizli'nin duygusal anları...

TFF 1. Lig play off finalinde Altınordu'yu Marco Paixao'nun son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup eden Altay, 2002/03 sezonunda düştüğü Süper Lig'e 18 yıl sonra geri döndü. Maç sonrası kutlamalar sırasında Altaylı futbolcular teknik direktör Mustafa Denizli'yi omuzlarında taşırken deneyimli teknik adamın yaşadığı duygusal anlar kameralara yansıdı. İşte kutlamalardan o çok özel anlar...