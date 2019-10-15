15 Ekim 2019, Salı

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A Milli Takım Fransa'dan istediğini aldı! İşte günce puan durumu...

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı, H Grubu 8. karşılaşmasında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 19'a yükseltti. İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 00:28
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A Milli Takım Fransa'dan istediğini aldı! İşte günce puan durumu...

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımızın bulunduğu H Grubu'nda 8. karşılaşmalar bu akşam oynandı.

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A Milli Takım Fransa'dan istediğini aldı! İşte günce puan durumu...

Stade de France'da oynanan mücadelede Kırmızı-beyazlılar Fransa Milli Takımı'na konuk oldu.

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A Milli Takım Fransa'dan istediğini aldı! İşte günce puan durumu...

Ev sahibi ekip dakika 76'da Giroud'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

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A Milli Takım Fransa'dan istediğini aldı! İşte günce puan durumu...

Milliler golden hemen 5 dakika sonra Kaan Ayhan'ın golüyle eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

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A Milli Takım Fransa'dan istediğini aldı! İşte günce puan durumu...

İŞTE TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN EURO 2020 ELEMELERİ GRUBU'NDA PUAN DURUMU

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