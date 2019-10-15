Şenol Güneş'ten Fransız gazeteciye tokat gibi yanıt!

EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile Fransa gruptan çıkma yolunda önemli bir karşılaşmaya çıktı. Mücadele Giroud ve Kaan Ayhan'ın attığı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok yaptığı kurtarışlarla adeta maça damga vurdu. Maçtan sonra Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mert Günok'un performansına ayrı bir parantez açtı. A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş ise Fransız gazetecinin siyasi ortam ile ilgili sorusuna tokat gibi bir cevap verdi. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 09:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





