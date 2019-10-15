15 Ekim 2019, Salı

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Şenol Güneş'ten Fransız gazeteciye tokat gibi yanıt!

EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile Fransa gruptan çıkma yolunda önemli bir karşılaşmaya çıktı. Mücadele Giroud ve Kaan Ayhan'ın attığı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok yaptığı kurtarışlarla adeta maça damga vurdu. Maçtan sonra Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mert Günok'un performansına ayrı bir parantez açtı. A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş ise Fransız gazetecinin siyasi ortam ile ilgili sorusuna tokat gibi bir cevap verdi. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 09:47
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Şenol Güneş'ten Fransız gazeteciye tokat gibi yanıt!

Mert Günok: Kazanıp burada garantilemek isterdik. Son Dünya Şampiyonu'na karşı çok iyi mücadele ettik.

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Şenol Güneş'ten Fransız gazeteciye tokat gibi yanıt!

Topu rakibe verdik, bazen istediklerimizi yapamadık ama önemli olan EURO 2020'ye gitmek. Kapıyı araladık diyebilirim.


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Şenol Güneş'ten Fransız gazeteciye tokat gibi yanıt!

Bu zor günlerde ülkemize mutlu bir gece yaşattıysak ne mutlu bize.

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Şenol Güneş'ten Fransız gazeteciye tokat gibi yanıt!

Coman: Mücadelenin yüksek olduğu bir maçtı. Berabere bitti. Daha iyi sonuç elde edebilirdik ancak böyle ayrılacağız. Kalan iki maçı kazanmamız gerekiyor. Sıkıntı kalmayacak.

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Şenol Güneş'ten Fransız gazeteciye tokat gibi yanıt!

Benjamin Pavard: Kendi oyunumuzu oynadık ancak gol atamadık, üzgünüz. İlk yarıda şanslar bulduk ve onlar çok fazla oyun oynamadı.

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