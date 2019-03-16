Dünyanın en tanınan sporcuları açıklandı! Listede bir Türk de var

Amerika'da yayın yapan spor kanalı ESPN, 2019 yılının en çok tanınan sporcularını açıkladı. 20 sporcudan oluşturulan liste, kazandıkları para, internette aranma oranları ve sosyal medyadaki takipçi sayıları değerlendirilerek hazırlandı.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 15:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





