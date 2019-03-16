16 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Dünyanın en tanınan sporcuları açıklandı! Listede bir Türk de var

Amerika'da yayın yapan spor kanalı ESPN, 2019 yılının en çok tanınan sporcularını açıkladı. 20 sporcudan oluşturulan liste, kazandıkları para, internette aranma oranları ve sosyal medyadaki takipçi sayıları değerlendirilerek hazırlandı.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 15:14
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Dünyanın en tanınan sporcuları açıklandı! Listede bir Türk de var

Listede bir Türk sporcunun da bulunduğu ve Sabah'ın derlediği liste şu şekilde:

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Dünyanın en tanınan sporcuları açıklandı! Listede bir Türk de var

20- Novak Djokovic
Ciro: 16.6 milyon pound
Aranma Puanı: 21
Takipçi Sayısı: 8,5 milyon

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Dünyanın en tanınan sporcuları açıklandı! Listede bir Türk de var

18- Yuvraj Singh
Ciro: 23.3 milyon pound
Aranma Puanı: 1
Takipçi Sayısı: 14,5 milyon

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Dünyanın en tanınan sporcuları açıklandı! Listede bir Türk de var

17- Serena Williams
Ciro: 13.6 milyon pound
Aranma Puanı: 37
Takipçi Sayısı: 10,8 milyon

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Dünyanın en tanınan sporcuları açıklandı! Listede bir Türk de var

16- Antoine Griezmann
Ciro: 17.3 milyon pound
Aranma Puanı: 20
Takipçi Sayısı: 22,6 milyon

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