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Son dakika spor haberleri: Dünya basını Türkiye - Hollanda maçını böyle yorumladı! "Göz kamaştırıcı"

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında, A Milli Takım'ımız Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Maçın ardından bu galibiyet Dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İşte Türkiye - Hollanda maçının ardından atılan başlıklar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 24.03.2021 23:47
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Son dakika spor haberleri: Dünya basını Türkiye - Hollanda maçını böyle yorumladı! Göz kamaştırıcı

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı 4-3 mağlup eden A Milli Takım'ımız tüm Türkiye'yi sevince boğarken, Ay-Yıldızlılar'ın galibiyeti dış basında da büyük yankı buldu. Turnuva'nın organizatörü FIFA galibiyetimizi "Ev sahibi Türkiye, maçın çoğunluğunu kontrol aldığı gecede Burak Yılmaz liderliğinde Hollanda'yı devirdi" başlığıyla okuyucularına sundu. İşte A Milli Takım'ımızın nefis galibiyetinin dünya basınındaki yankıları...

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Son dakika spor haberleri: Dünya basını Türkiye - Hollanda maçını böyle yorumladı! Göz kamaştırıcı

Burak Yılmaz'ın hat-trick'i Türkiye'ye Hollanda karşısında tarihi bir galibiyet getirirken; Frank de Boer'in talebeleri, Davy Klaassen ve Luuk de Jong'un golleri sonrası geri dönüşte başarısız oldu. (Daily Mail)

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Son dakika spor haberleri: Dünya basını Türkiye - Hollanda maçını böyle yorumladı! Göz kamaştırıcı

Veteran kaptan Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta Türkiye, Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Hollanda karşısında sahasında 4-2'lik galibiyete uzandı. (Yahoo Sport)

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Son dakika spor haberleri: Dünya basını Türkiye - Hollanda maçını böyle yorumladı! Göz kamaştırıcı

Burak Yılmaz, Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında yaptığı hat-trick ile yıldız gibi parladı. (beIN SPORTS)

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Son dakika spor haberleri: Dünya basını Türkiye - Hollanda maçını böyle yorumladı! Göz kamaştırıcı

Burak Yılmaz'ın hat-trick'i Türkiye'ye Hollanda karşısında göz kamaştırıcı bir galibiyet getirdi. (The Irish Times)

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