24 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Dünya basını Türkiye - Hollanda maçını böyle yorumladı! "Göz kamaştırıcı"
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında, A Milli Takım'ımız Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Maçın ardından bu galibiyet Dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İşte Türkiye - Hollanda maçının ardından atılan başlıklar... | Son dakika spor haberleri
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