02 Nisan 2020, Perşembe

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Yönetime listeyi verdi! İşte Sergen Yalçın'ın 9 genç yıldızı...

Corona virüsten dolayı Süper Lig'in ertelenmesi sebebiyle içinde bulunduğu maddi sıkıntılar daha da büyük boyuta ulaşan Siyah-Beyazlı yönetim, alt yapıya dönüş projesine hız verdi. Ekonomik dar boğazdan dolayı gelecek sezonda transfere yeterli bütçeyi ayırması mümkün gözükmeyen yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'la video konferans yöntemiyle bir araya gelerek alt yapıdaki oyuncular hakkında görüştü. Yeni sezonun kadro yapılanmasını genç isimler üzerinde kurmayı planlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu doğrultuda yönetime 9 isim sundu. İşte Yalçın'ın belirlediği isimler..

Giriş Tarihi: 02.04.2020 20:10 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 20:13
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Yönetime listeyi verdi! İşte Sergen Yalçın'ın 9 genç yıldızı...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin askıya alınması, maddi olarak zor günler geçiren spor kulüplerinin ekonomik sıkıntılarının artmasına neden olacak.

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Yönetime listeyi verdi! İşte Sergen Yalçın'ın 9 genç yıldızı...

Bu doğrultuda yeni sezon için kadro yapılanmasında genç oyunculara yer vermek isteyen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, yönetime U17 ve U19 ekiplerinden yakından takip ettiği 9 oyuncuyu iletti.

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Yönetime listeyi verdi! İşte Sergen Yalçın'ın 9 genç yıldızı...

İSİMLER DE BELLİ OLDU

Sergen Yalçın'ın belirlediği listedeki isimler de belli oldu. 47 yaşındaki teknik adamın, takımın gelecekte omurgasını oluşturacak isimler şu şekilde:

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Yönetime listeyi verdi! İşte Sergen Yalçın'ın 9 genç yıldızı...

Ersin Destanoğlu

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Yönetime listeyi verdi! İşte Sergen Yalçın'ın 9 genç yıldızı...

Kerem Kalafat

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