02 Nisan 2020, Perşembe
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Yönetime listeyi verdi! İşte Sergen Yalçın'ın 9 genç yıldızı...
Corona virüsten dolayı Süper Lig'in ertelenmesi sebebiyle içinde bulunduğu maddi sıkıntılar daha da büyük boyuta ulaşan Siyah-Beyazlı yönetim, alt yapıya dönüş projesine hız verdi. Ekonomik dar boğazdan dolayı gelecek sezonda transfere yeterli bütçeyi ayırması mümkün gözükmeyen yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'la video konferans yöntemiyle bir araya gelerek alt yapıdaki oyuncular hakkında görüştü. Yeni sezonun kadro yapılanmasını genç isimler üzerinde kurmayı planlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu doğrultuda yönetime 9 isim sundu. İşte Yalçın'ın belirlediği isimler..
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
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