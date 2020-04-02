02 Nisan 2020, Perşembe
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe'den Porto maçı itirafı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, ülkesi Portekiz'de verdiği röportajda siyah-beyazlı takımla şimdiki takımı Porto'ya karşı oynadığı maçtan bahsetti. 37 yaşındaki stoper, "Beşiktaş forması giyerken Porto'ya karşı oynadığımız maç benim için zordu. Bu kulüp bana her şeyi vermişti, Avrupa kapılarını açmıştı ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak çok zor oldu ancak sözleşmemin olduğu kulübüme bağlılığımı kabul ettim ve saygı duydum" dedi.
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