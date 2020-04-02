02 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe'den Porto maçı itirafı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, ülkesi Portekiz'de verdiği röportajda siyah-beyazlı takımla şimdiki takımı Porto'ya karşı oynadığı maçtan bahsetti. 37 yaşındaki stoper, "Beşiktaş forması giyerken Porto'ya karşı oynadığımız maç benim için zordu. Bu kulüp bana her şeyi vermişti, Avrupa kapılarını açmıştı ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak çok zor oldu ancak sözleşmemin olduğu kulübüme bağlılığımı kabul ettim ve saygı duydum" dedi.

Giriş Tarihi: 02.04.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 18:33
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe'den Porto maçı itirafı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pepe, ülkesi Portekiz'de A Bola gazetesine verdiği röportajda Beşiktaş ve Porto günlerini anlattı. Siyah-beyazlı takımla Porto'ya karşı oynadığı maçtan da bahseden 37 yaşındaki stoper şu ifadeleri kullandı:

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe'den Porto maçı itirafı

"PORTO BENİM KİŞİLİĞİMİ BELİRLEDİ"
Porto benim kendimi tanımladığım kulüp. Geri döndüğüm için çok mutluyum, sevdiğim kulüpteyim. Buradaki insanları, taraftarları seviyorum. Benim kişiliğimi belirleyen kulüp burası, bu şehir, bu bölge.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe'den Porto maçı itirafı

"PORTO'YA KARŞI OYNAMAK ZORDU"

Beşiktaş forması giyerken Porto'ya karşı oynadığımız maç benim için zordu. Bu kulüp bana her şeyi vermişti, Avrupa kapılarını açmıştı ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak çok zor oldu ancak sözleşmemin olduğu kulübüme bağlılığımı kabul ettim ve saygı duydum.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe'den Porto maçı itirafı

"İÇİMDE HALA BİR ATEŞ VAR"

Gün gün çalışmaya devam ediyorum. Yapmam gereken şeyleri, sorumlulullarımı disiplinle yerine getiriyorum. Hala oynayacak yıllarım var. İçimde bir ateş var, hırslıyım.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe'den Porto maçı itirafı

"PORTO İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK HAYALİM"

Porto ile şampiyonluk yaşamak benim hayalim. Bunu başarmaya yakındık ancak Koronavirüs salgını ortaya çıktı.

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