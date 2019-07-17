Yönetim ikisinden birine imzalatacak

Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesi sonrası farklı bir hava yakalayan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Bonservis ödememek için boştaki isimlere yönelen yönetim, iki orta sahayı da radara aldı. İşte İtalyanların da doğruladığı transfer görüşmelerinde son durum...

Giriş Tarihi: 17.07.2019 00:15 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 07:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





