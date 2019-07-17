17 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Yönetim ikisinden birine imzalatacak

Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesi sonrası farklı bir hava yakalayan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Bonservis ödememek için boştaki isimlere yönelen yönetim, iki orta sahayı da radara aldı. İşte İtalyanların da doğruladığı transfer görüşmelerinde son durum...

Giriş Tarihi: 17.07.2019 00:15 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 07:20
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Yönetim ikisinden birine imzalatacak

Tyler Boyd ile transferdeki sessizliğini bozan Beşiktaş, takviyelere devam etmek için iyice kolları sıvadı. Yapılacak transferlere bonservis ödememek için boştaki isimlere yönelen siyahbeyazlı kulüp, 2 ismi önceliğe aldı.

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Yönetim ikisinden birine imzalatacak

Bunlardan ilki Swansea City ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpten ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Leroy Fer...

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Yönetim ikisinden birine imzalatacak

Beşiktaşlı yöneticilerin, 1.88 boyurdaki orta saha için girişimlere başladığı belirtilirken, İtalyan basınından Tuttomercato da siyah-beyazlıların Hollandalı oyuncunun menajeriyle masaya oturduğu iddiasında bulundu.

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Yönetim ikisinden birine imzalatacak

İKİSİNDE DE RAKİP LOKOMOTİV

Haberde, formda kalmak için şu anda eski takımı Feyenoord ile idmanlara çıkan Leroy Fer ile Feyenoord ve Lokomotiv Moskova'nın da ilgilendiği ileri sürüldü.

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Yönetim ikisinden birine imzalatacak

Kartal'ın hedefindeki diğer oyuncu ise geçtiğimiz günlerde de adı gündeme gelen Mauricio Pereyra oldu.

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