17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Geçtiğimiz sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transferde uzun süre sessiz kalan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Transferde hız kesmeyen Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Giriş Tarihi: 17.07.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 11:34
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