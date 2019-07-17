17 Temmuz 2019, Çarşamba

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Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Geçtiğimiz sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transferde uzun süre sessiz kalan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Transferde hız kesmeyen Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Giriş Tarihi: 17.07.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 11:34
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Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferdeki suskunluğunu bozdu.

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Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd'u kadrosuna kattı.

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Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları

Transferde somut adımlar atmaya başlayan Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek için geri sayıma geçti.


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Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları

Avcı'nın Isimat-Mirin ve Enzo Roco'nun performansından memnun olmaması sebebiyle Vida'nın yanına alternatif arayışlarını sürdüren Kara Kartal, Boyd'un ardından bir transferi daha bitirdi.

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Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları

Siyah beyazlılar, Serie A ekibi Fiorentına'da forma giyen Vitor Hugo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

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