16 Temmuz 2019, Salı

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Borçlarını yapılandırmasının ardından transferde atağa kalkan siyah-beyazlılar, ABD'li futbolcu Tyler Boyd ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. RB Leipzig forması giyen Atınç Nukan'ı da kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Lecce'ye transfer olacağ konuşulan yıldız futbolcu ile ilgili İtaya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 16.07.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 14:28
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketi günler yaşanıyor...

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Transfer döneminde suskun kalan siyah-beyazlılar, Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi yaşanıyor.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve gösterdiği performansla transfer teklifleri alan Burak Yılmaz hakkında Çizme basınından flaş bir iddia geldi.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Fanatik'in derlediği habere göre; Burak'ın İtalya'da oynamak istediği iddia edilirken transfer olduğu günden beri maaş alamadığı ifade edildi.

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