Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Borçlarını yapılandırmasının ardından transferde atağa kalkan siyah-beyazlılar, ABD'li futbolcu Tyler Boyd ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. RB Leipzig forması giyen Atınç Nukan'ı da kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Lecce'ye transfer olacağ konuşulan yıldız futbolcu ile ilgili İtaya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 16.07.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 14:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





