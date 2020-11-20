Yılın transfer bombası! Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Beşiktaş alıyor

Hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basını, siyah-beyazlıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uzun uğraşlar verdiği ve İstanbul'a getirmesine rağmen transferini bitiremediği yıldız futbolcunun Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 11:55 ABONE OL