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Yılın transfer bombası! Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Beşiktaş alıyor

Hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basını, siyah-beyazlıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uzun uğraşlar verdiği ve İstanbul'a getirmesine rağmen transferini bitiremediği yıldız futbolcunun Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 11:55
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Yılın transfer bombası! Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Beşiktaş alıyor

Şampiyonluk parolasıyla başladığı 2020/2021 sezonunda istediği performansı ortaya koyamayan Beşiktaş'ta taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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Yılın transfer bombası! Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Beşiktaş alıyor

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları da hız kazandı.

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Yılın transfer bombası! Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Beşiktaş alıyor

Ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Kara Kartal, ocak ayında takımı güçlendirmek için kolları sıvadı.

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Yılın transfer bombası! Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Beşiktaş alıyor

Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin belirlediği bölgelere takviye yaparak kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Yılın transfer bombası! Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Beşiktaş alıyor

İngiliz basınında yer alan haberde siyah-beyazlı kulübün, bir dönem Fenerbahçe'nin transfer etmek için uzun uğraşlar verdiği yıldız futbolcuyu kadrosuna katacağı yazıldı.

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