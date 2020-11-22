Spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı

Aboubakar ve oyunda kaldığı süre içinde Larin ileri-geri çok çalıştı. Maça sakat çıktığı her halinden belli olan genç kaleci Utku da kalede harikalar yarattı. Büyük camialar, büyük takımlar böyledir. Beşiktaş dün büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Zor şartlarda çıkılan maçta harika bir sonuçla ayrılmasını bildi.