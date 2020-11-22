22 Kasım 2020, Pazar

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Spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırladığı Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu. Spor yazarları, kritik karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2020 09:21
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Spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜKLÜĞÜ

Beşiktaş, Başakşehir karşısına ideal onbirinden çok eksikle sahaya çıkmıştı. Dünkü maçın favorisi; son şampiyon ve iki hafta önce Manchester United'ı yenen Başakşehir'di.

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Spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı

Ama futbol tabii ki kağıt üzerinden oynanmıyor. Beşiktaş sezonun en iyi futbolunu sahaya koyarken çok önemli 3 puanı haznesine yazdırdı. Siyah-Beyazlı takımda dün kötü giden haftalara göre ne değişmişti? Hemen belirteyim, ruh gelmişti.

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Spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı

Dün Beşiktaş forması giyen Kara Kartallar terinin son damlasına kadar savaştı. Bu gerçekten alkışa değerdi. Necip ideal yeri olan stoperde harikalar yarattı. Necip'le birlikte Montero ve Rıdvan daha atakları başlatmadan bitirdiler. Dorukhan son haftaların yıldız ismi Deniz Türüç'ü sahadan sildi.

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Spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı

İlk yarının sonlarında sahneye Cesur Yürek Atiba Hutchinson çıktı. Önce şık bir gol attı, 1.5 dakika sonra da Larin'e 'Al da at' dercesine gol pasını verdi. Atiba'ya yapılacak heykel işi ciddiye bindi. Bu heykel için semtin en güzel yeri tespit edilmeli.

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Spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı

Aboubakar ve oyunda kaldığı süre içinde Larin ileri-geri çok çalıştı. Maça sakat çıktığı her halinden belli olan genç kaleci Utku da kalede harikalar yarattı. Büyük camialar, büyük takımlar böyledir. Beşiktaş dün büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Zor şartlarda çıkılan maçta harika bir sonuçla ayrılmasını bildi.

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