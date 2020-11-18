Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Güleç'in yeni mesleği görenleri şaşırttı!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken eski futbolcu Gökhan Güleç'in yeni mesleği ve görünümü görenleri şaşırttı. İşte o meslek ve Gökhan Güleç'in son hali...

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Giriş Tarihi: 18.11.2020 14:52 ABONE OL