18 Kasım 2020, Çarşamba

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Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Güleç'in yeni mesleği görenleri şaşırttı!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken eski futbolcu Gökhan Güleç'in yeni mesleği ve görünümü görenleri şaşırttı. İşte o meslek ve Gökhan Güleç'in son hali...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 14:52
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Güleç'in yeni mesleği görenleri şaşırttı!

Gökhan Güleç, 1985 Bursa doğumlu. Futbola İnegölspor'da başladı. 2006'da Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu. Ama beklenen performansı sergileyemedi.

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Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Güleç'in yeni mesleği görenleri şaşırttı!

Bir dönem Denizli'de kiralık oynadı, 2008'de de memkeletinin takımı Bursaspor'a imza attı.

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Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Güleç'in yeni mesleği görenleri şaşırttı!

Kasımpaşa, Şanlıurfaspor maceralarının ardından bir dönem Hazar Lenkeran'da oynayan Gökhan Güleç, 2015 yılında henüz 30 yaşında futbolu bıraktı ve bilişim sektörüne atıldı.

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Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Güleç'in yeni mesleği görenleri şaşırttı!

Şu an Bursa'da yaşayan Gökhan Güleç, Türkiye'nin birçok ilinde makro ekonomileri yönetenlere yeni nesil organize perakende hizmeti sunan bir yazılım şirketini yönetiyor.

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Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Güleç'in yeni mesleği görenleri şaşırttı!

Ozan Tufan

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