24 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'den 1 isim...

İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca, her sezon olduğu gibi bu sezon da yılın en kötü 11'ini açıkladı. Avrupa'nın birçok kulübünden dev isimler bu listeye dahil olurken, Süper Lig'den 1 futbolcu da bu oyuncuların arasında yerini aldı. İşte Marca'ya göre yılın en kötü ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 20:36
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Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'den 1 isim...

İşte Marca gazetesinin belirlediği yılın en kötü 11'i:

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Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'den 1 isim...

Loris Karius - Beşiktaş

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Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'den 1 isim...

Stephan Lichtsteiner - Augsburg

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Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'den 1 isim...

Shkodran Mustafi - Arsenal

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Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'den 1 isim...

Phil Jones - Manchester United

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