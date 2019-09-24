24 Eylül 2019, Salı
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Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'den 1 isim...
İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca, her sezon olduğu gibi bu sezon da yılın en kötü 11'ini açıkladı. Avrupa'nın birçok kulübünden dev isimler bu listeye dahil olurken, Süper Lig'den 1 futbolcu da bu oyuncuların arasında yerini aldı. İşte Marca'ya göre yılın en kötü ilk 11'i...
Giriş Tarihi: 24.09.2019 20:36
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