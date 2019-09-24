24 Eylül 2019, Salı

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Fikret Orman'ın istifasının ardından büyük çılgınlık! Aziz Yıldırım...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında başkanlık görevinden ayrılacağını açıkladı. Orman'ı bu kararının ardından ise sosyal medyada birçok yorum yapıldı. İşte o paylaşımlar ve Aziz Yıldırım detayı...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 15:18
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Fikret Orman'ın istifasının ardından büyük çılgınlık! Aziz Yıldırım...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, görevini bırakma kararı aldığını açıkladı.

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Fikret Orman'ın istifasının ardından büyük çılgınlık! Aziz Yıldırım...

Vodafone Park'taki basın toplantısında konuşan Orman, "İyi bir hizmet verdiğimi düşünüyorum vicdanen. Olağanüstü toplanacağız ve büyük ihtimalle Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum" dedi.

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Fikret Orman'ın istifasının ardından büyük çılgınlık! Aziz Yıldırım...

Fikret Orman'ın istifa etmesinin ardından sosyal medyada konuyla alakalı birçok paylaşım yapıldı.

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Fikret Orman'ın istifasının ardından büyük çılgınlık! Aziz Yıldırım...

İşte Fikret Orman'ın istifasıyla ilgili yapılan paylaşımlar ve Aziz Yıldırım detayı...

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Fikret Orman'ın istifasının ardından büyük çılgınlık! Aziz Yıldırım...
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