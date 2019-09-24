24 Eylül 2019, Salı
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Fikret Orman'ın istifasının ardından büyük çılgınlık! Aziz Yıldırım...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında başkanlık görevinden ayrılacağını açıkladı. Orman'ı bu kararının ardından ise sosyal medyada birçok yorum yapıldı. İşte o paylaşımlar ve Aziz Yıldırım detayı...
Giriş Tarihi: 24.09.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 15:18
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